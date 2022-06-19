DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuna bir açıklama da EGM’den!

Ankara Kızılay'da bir işyerine ait tabelanın denetlenmesi sırasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu denetim yapan kolluk kuvvetleri ile gerilim yaşarken, sosyal medya hesabından, "Yine zorbalık kazandı. Yine ben güçlüyüm, kaba kuvvetle zayıfı ezer geçerim, hukuk arkadan gelsin diyenler kazandı. Geçecek inşallah bu günler, bitecek bu güç sarhoşluğu, son bulacak bu zorbalıklar ama unutmayın ki siz bu kötülüklerinizle anılacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun provokasyon kokan hareketine EGM'den açıklama geldi. EGM'den yapılan açıklamada "Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, "yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir" hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır. Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir" denildi.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Uzun zamandır sistematik bir şekilde Türk Polis Teşkilatına yapılan saldırıları milletimiz görüyor ve yakından takip ediyor.

Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir grup milletvekilinin izinsiz, gayri hukuki bir şekilde pankart asarken, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna yapmış olduğu hakaretler herkes tarafından biliniyor,

Yine yakın zaman önce terör örgütü elebaşının sözde tecritinin sonlandırılması için örgüt yandaşlarının tüm Türkiye'de yapmak istediği yürüyüş engellenmiştir. Bu sırada İstanbul Kadıköy'de bir milletvekilinin polisimize yumruk atması da herkesin malumudur.

Bu ve buna benzer hakaret ve davranışlar sadece bu provokasyonlardan birkaç tanesidir.

Son olarak Ankara Kızılay'da, Göç İdaresi Başkanlığı ile Hudut Kapıları ve Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlığı ekiplerimizin denetim yaptığı esnada, bir işyerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki ismin farklı olduğu, tabelanın da TSE standartlarına uymadığı tespit edilmiştir.

Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, "yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir" hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır. Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir.

Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur.

Milletvekilinin bu hakaretlerine ekiplerimiz tarafından sabırla karşılık verilmiş ve hukuka aykırılık oluşturan olaya personelimizce doğru şekilde müdahale edilmiştir.

Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır.

Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen "tenimden dolayı böyle davranıyorlar" iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizin huzuru ve güveni için 7 gün 24 saat milletimizin emrindeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

STANDARTLAR TSE TARAFINDAN BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu olaya ilişkin yapılan basın açıklamasında, ülke genelinde kullanılan tabelalar için kuralların Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13813 standardı ile belirlendiği, bu kapsamda yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususların da belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerektiği kaydedildi. Söz konusu standardın uygulanmasını denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin olarak 4 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 81 ilde vali ve kaymakamlıkların koordinasyonunda il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulduğu aktarıldı.

VERGİ KAYDI OLMAYAN İŞLETMELERE İDARİ YAPTIRIM

Göç İdaresi Başkanlığı, denetim komisyonları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bugüne kadar, 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu, 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığının tespit edildiğini ifade etti. Başkanlık açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konu tabelalara ilişkin uygulanan idari süreçlerin ardından 2 bin 151'i standartlara uygun hale getirilmiş olup diğer tabelaların süreçleri devam etmektedir. Bin 815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulanmıştır. Ankara'daki iş yerine ait tabelaya yönelik işlem, kolluk kuvvetlerince yürütülen bu denetimler kapsamında gerçekleştirilmiştir."