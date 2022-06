Gecelik giydirdiler, mermi yutturdular! Dehşet veren olay...

Duruşmada konuşan Müşteki E.M., "Beni Y.D.Ç. ters kelepçe yapar gibi zorla eve aldı. Yanında da M.Ş., E.T.' de vardı. Kafamı sanırım M.Ş tutmuştu. E.T dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar. Ben sanık Y.D.Ç.'den ve M.Ş.'den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim" dedi.

Söz hakkı verilen E.T. ise, "Bursa'da E.M.'yi misafir olarak ağırladık. E.M.'in, M.Ş'ye karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı gerçekleştirdik. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diyerek polis ve sulh ceza hakimliğin de verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyledi.



Sanık Y.D.Ç., ve G.Y. ve G.Ü. 'de daha önceki verdiği savunmalarına katıldığını ifade ederek, pişman olduklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık M.Ş.'in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerinin reddettiği sanıklar Y.D.Ç., E.T.'nin ve G.Y.'nin tutukluluk hallerinin devamına, G.Ü.'nin konutu terk etmeme yönündeki adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.