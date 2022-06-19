Gecelik giydirdiler, mermi yutturdular! Dehşet veren olay...

Bursa'da E.M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturduktan sonra gecelik giydiren Y.D.Ç. ile arkadaşları B.T., M.Ş., G.Y. , ve G.Ü.'nün yargılanmasına başlandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında konuşan sanıklar, karakolda ve adliyede verdikleri savunmalarının doğru olduğunu ifade ettiler. Mahkeme başkanının güvenlik nedeniyle gazetecileri ve izleyicileri almadığı duruşmada taraf avukatları ile müşteki E.M. hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları kameraya kaydına alındı.
Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu.
Taraflar arasında tartışma çıktı. Y.D.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve Mehmet Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.D.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Y.D.Ç. belinden çıkardığı tabancayı Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.D.Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Mehmet Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.