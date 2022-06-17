Başkan Erdoğan'ın katılacağı kritik NATO Zirvesi'nin tarihi belli oldu! İsveç ve Finlandiya üye olabilecek mi?

NATO'nun 40 yıllık üyesi olan ve 1997'den sonra ikinci kez bu ittifakın zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya, 40 kadar ülkeden toplamda 2 bin kişinin katılacağı ay sonundaki zirve için Madrid'de en üst düzey güvenlik önlemi aldı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÖREV YAPACAK

İçişleri Bakanlığı, 6 bin 550 ulusal polis, 2 bin 400 jandarma ve çok sayıda yerel güvenlik birimini zirve için görevlendirdi.

IFEMA fuar alanında yapılacak zirvenin en yoğun olduğu 29 ve 30 Haziran'da Madrid'in merkezindeki ana yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Vatandaşlara imkanlar dahilinde evden çalışmaları tavsiye edildi.