Başkan Erdoğan'ın katılacağı kritik NATO Zirvesi'nin tarihi belli oldu! İsveç ve Finlandiya üye olabilecek mi?

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.
ÜYELİK BAŞVURUSU YAPAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA KATILACAK
Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ne NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.
NATO'nun 40 yıllık üyesi olan ve 1997'den sonra ikinci kez bu ittifakın zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya, 40 kadar ülkeden toplamda 2 bin kişinin katılacağı ay sonundaki zirve için Madrid'de en üst düzey güvenlik önlemi aldı.
ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÖREV YAPACAK
İçişleri Bakanlığı, 6 bin 550 ulusal polis, 2 bin 400 jandarma ve çok sayıda yerel güvenlik birimini zirve için görevlendirdi.
IFEMA fuar alanında yapılacak zirvenin en yoğun olduğu 29 ve 30 Haziran'da Madrid'in merkezindeki ana yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Vatandaşlara imkanlar dahilinde evden çalışmaları tavsiye edildi.