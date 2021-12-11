CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...

Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı.
4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli artık, 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.
70 yıldır yol olarak kullanılan yol şu anda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar tarafından Seyhan Belediye Başkanı yaptığı dönemde satıldı. Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.
Şehmus Uçar'ın canlı yayında aktardıkları: