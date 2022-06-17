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    • 17.06.2022 19:20
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    • 17.06.2022 20:25
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ape Musa gücü olarak bilinen gruptan 2 terörist öldürüldü: Biri turuncu kategoride

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Terörle mücadele sürüyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede önemli bir mesaj aktardı.

    Soylu "Biz 40.yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. 'Ape Musa gücü' olarak bildiğimiz o güçten 2 teröristi bir sığınakta göğüs göğüse bir çatışmada arkadaşlarımız etkisiz hale getirmişler." dedi.


    Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen teröristler

    BİRİ TURUNCU KATEGORİDE
    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da resmi bir açıklama geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ape Musa gücü olarak bilinen gruptan 2 terörist öldürüldü: Biri turuncu kategoride
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