İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede önemli bir mesaj aktardı.

Soylu "Biz 40.yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. 'Ape Musa gücü' olarak bildiğimiz o güçten 2 teröristi bir sığınakta göğüs göğüse bir çatışmada arkadaşlarımız etkisiz hale getirmişler." dedi.





Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen teröristler

BİRİ TURUNCU KATEGORİDE

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da resmi bir açıklama geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.