İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede önemli bir mesaj aktardı.
Soylu "Biz 40.yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. 'Ape Musa gücü' olarak bildiğimiz o güçten 2 teröristi bir sığınakta göğüs göğüse bir çatışmada arkadaşlarımız etkisiz hale getirmişler." dedi.
Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen teröristler
BİRİ TURUNCU KATEGORİDE
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da resmi bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.