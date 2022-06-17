Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! 'ANKA İHA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İHA'larla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Demir, "Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.