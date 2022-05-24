Bedelli askerlik affı ile ücretler ne kadar olacak? Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik kaç TL olacak? 2022 Kaçak yılına göre bedelli askerlik ücreti hesaplama!

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.