Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Son rakamı Bakan Soylu açıkladı: 3 milyon 700 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var." açıklamasında bulundu.
335 BİN KAÇAK GÖÇMENİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERDİKLERİNİ
Bakan Soylu, dün bir televizyon programında yaptığı açıklamada son beş yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdiklerini anlatarak şöyle devam etti:
"506 bin kişiyi gönüllü olarak geri gönderdik. Terke davet ettiğimiz 30 bin kişiyi de geri göndermiş olduk. Peki onlar kaç kişi üzerinden bu hesabı yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük operasyon yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Avrupa'ya rağmen, Amerika'ya rağmen, içerideki yalanlara ve dezenformasyonlara rağmen. Şu anda hala bu vakitte her mesele üzerinden, göç üzerinden, terör üzerinden bir sürü yalanlar Türkiye'ye yeniden doğruymuş gibi inandırılmaya çalışılıyor. Diyor ki mesela 'Kilis'te Suriye nüfusu Türk nüfusundan fazla.', 'Hatay'da her doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli diyor."
"SURİYELİLER HUZUR OLDUĞU ZAMAN KENDİ ÜLKELERİNE GERİ GİDECEKLER"
Kilis nüfusunun 145 bin olduğunu belirten Soylu, burada toplam 109 bin 687 Suriyeli kaydı bulunduğunu, ancak 2 yıldan beri 18 bin 504 kişinin Kilis'te olmadığını tespit ettiklerini, Kilis'te bulunan Suriyeli nüfusunun böylece 91 bin 183 olduğunu dile getirdi.
Soylu, Hatay'da ise nüfusun 1 milyon 670 bin 712 olduğunu, Suriyeli nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 18,14'üne karşılık geldiğini, bu konuda söylenenlerin hepsinin dezenformasyon olduğunu aktardı.