MİT'ten Sincar'da terörist temizliği! Toplantı halindeki hainler öldürüldü

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar 2014'te DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. Ardından Terör örgütü PKK tarafından işgal edildi.
PKK terör örgütünün varlığının bitirilmesi için 9 Ekim 2020'de Bağdat hükümeti ve Erbil'deki bölgesel yönetim arasında anlaşma imzalandı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı, terör örgütü PKK/YPG bölgeden temizlenemedi.
Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.
MİT TESPİT ETTİ SİHA'LAR VURDU
MİT, Sincar'da PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.
Terör örgütü mensuplarının toplantı halinde olduğu an öğrenildi. Binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu.
Nokta operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İçlerinde Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.