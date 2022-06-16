MİT'ten Sincar'da terörist temizliği! Toplantı halindeki hainler öldürüldü

Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.

MİT TESPİT ETTİ SİHA'LAR VURDU

MİT, Sincar'da PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.