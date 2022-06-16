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    • 16.06.2022 12:33
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    Dışişleri'nden Almanya'ya 'Yunanistan' tepkisi: Mesnetsiz iddialar kabul edilemez

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri’nden Almanya’ya ’Yunanistan’ tepkisi

    Son dakika haberleri... Dışişleri: "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez"

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

    Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

    Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege'de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

    Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."

    ALMAN SÖZCÜNÜN SKANDAL AÇIKLAMALARI
    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer yaptığı açıklamalar ile Türkiye'yi hedef aldı.

    Martin Schafer "Son zamanlarda Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalar bölgede yapıcı bir diyalog ve istikrar için yararlı değil. Özellikle Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici." dedi.

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