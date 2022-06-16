Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2022 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2022 00:00
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna teşekkür etti.

    Bakan Koca’dan TBMM’ye teşekkür

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.



    "GÖZÜMÜZ AYDIN"
    Kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu şekliyle kabul edildiğini belirterek, "Gözümüz aydın" ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında, kanun teklifinin 12 maddesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.



    "TBMM'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Bakan Koca, "Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asgari ücrete zam yapılacak mı? Kritik görüşme
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür
        SON DAKİKA