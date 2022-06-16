Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür





"TBMM'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Koca, "Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.