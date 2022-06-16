PKK'lı teröristbaşı Tekin Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı: Arkasında biz varız, yarım kalan işi bitireceğiz

PKK'lı hain Yoldaş büyük tepki toplayan şu ifadelerde bulundu;

"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."