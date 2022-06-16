PKK'lı teröristbaşı Tekin Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı: Arkasında biz varız, yarım kalan işi bitireceğiz

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, gezi ayaklanmasını PKK'nın alt kolu olan sözde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi"nin örgütlediğini ve öncülük hiç çekinmeden itiraf etti.
GEZİ'NİN AKTÖRLERİ
PKK'lı kalleş Yoldaş, "Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.
PKK'lı hain Yoldaş büyük tepki toplayan şu ifadelerde bulundu;
"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AYNI TEKNEDE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu.