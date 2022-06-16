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    • Güncel
    • 16.06.2022 22:53
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    • 16.06.2022 23:08
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    PKK'lı teröristbaşı Tekin Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı: Arkasında biz varız, yarım kalan işi bitireceğiz

    6'lı masanın Gezi güzellemesi yakıp özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gezi baskına baskına isyandır" demesi Meral Akşener'in, "Gezi milli şuurunun ayağa kalkmasıdır" sözleriyle ülkeyi bölmek isteyenlere destek vermesi dikkatlerden kaçmamıştı Bugün ise terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden itiraflar geldi. Teröristbaşı Tekin Yoldaş şu ifadeleri kullandı: Şunu da söylemek lazım. Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. İşte 6'lı masa ve PKK'nın aynı masada olduğunu kanıtlayan skandal sözler...

    PKK’lı teröristbaşı Tekin Yoldaş’tan ’Gezi’ itirafı

    Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, gezi ayaklanmasını PKK'nın alt kolu olan sözde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi"nin örgütlediğini ve öncülük hiç çekinmeden itiraf etti.

    GEZİ'NİN AKTÖRLERİ

    PKK'lı kalleş Yoldaş, "Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.

    PKK'lı hain Yoldaş büyük tepki toplayan şu ifadelerde bulundu;

    "Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."

    KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AYNI TEKNEDE

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu.
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        Haberler Güncel PKK'lı teröristbaşı Tekin Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı: Arkasında biz varız, yarım kalan işi bitireceğiz
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