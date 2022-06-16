Brüksel'de üçlü zirve! Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları görüştü

NATO toplantısı sebebiyle Brüksel'de bulunan Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ve İngiltere savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunulduğu, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

TAHIL YÜKLÜ GEMİLER VE A400M UÇAKLARI

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konularının da görüşüldüğü öğrenildi.