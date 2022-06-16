Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona gelindi! 2022 yılı içerisinde ibadete açılacak

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Caminin iç kısmındaki çalışmalar ise devam ediyor.
Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Caminin halısının rengi mavi tonlarında olurken, kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak.
Öte yandan, caminin 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanıyor. İhale bedeli 159 milyon 738 bin TL olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak.