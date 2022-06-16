Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona gelindi! 2022 yılı içerisinde ibadete açılacak





"2022 SENESİ İÇERİSİNDE CAMİMİZDE NAMAZ KILACAĞIZ İNŞALLAH"

Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Kaba inşaatımız bitti. Minarelerimizin 2 tanesi bitti. Alemlerini taktık, çinilerini koyduk, boyasını yaptık. Diğer iki minaremizde de iskeleler kurulmuş durumda. Aşağıda alemleri hazırlanmış, üzerine kurşun kaplamaları yapılacak, alemleri takılarak yerine monte edilecek. Bu camimiz bir Cuma namazı ihtiyacı için bölgenin çok gerekli bir noktasında. Yaklaşık kapalı açık alanlarında 20 bin insan namaz kılabilecek.