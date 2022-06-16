Başkan Erdoğan Grup Toplantısı’nda birçok konuda önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

BİZİ NATO konusunda taktik hata yapmayla suçlayan CHP'ye iki çift sözümüz var. Uçak fabrikalarını kapatarak savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren bu parti bize ders veremez.

KILIÇDAROĞLU, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin.

ONLAR önce kendi içlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.



NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz.



EY TÜSİAD'IN başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Önce haddini bil.

BİZ dış politikada İsveç ve Finlandiya'ya niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız?

ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ...

Erdoğan, 2.5 milyon öğrenciye müjde verdi: Öğrenci affı teklifini Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara dönüş yolu açılıyor...

YAZILI TAAHHÜT İSTEDİ

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.