TÜSİAD'ın tek amacı yüksek faiz ve IMF düzeni | Başkan Erdoğan'ın 'haddini bil' çıkışının şifreleri

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren TÜSİAD bu kez algı için sahneye çıktı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan bugün yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin büyüme rakamları üzerinden ekonomiyi ve Türkiye'nin dış politikasını hedef aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise TBMM'den TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. " ifadelerini kullandı.
"SİYASETİ KUŞATMA ALTINA ALAN LOBİ"
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın skandal açıklamaları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Haddini bil' çıkışı, A Haber ekranlarında değerlendirildi.
Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nda söz alan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "TÜSİAD başından beri siyaseti kuşatma altına alan lobi" dedi.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise; "TÜSİAD samimi olduğunu kanıtlayamadı" şeklinde konuştu.
Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca da, "TÜSİAD ekonomik vesayetin yaşamasını istiyor" yorumunda bulundu.