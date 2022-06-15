Ankara'da cinayet gibi dolgu! CHP'li İlkay Yiğit'in ölümünde akılalmaz ihmal

O dönem uyarıda bulunduk ama bizi dinlemediler. Ayrıca yolu da bitirmediler. 15-20 kilometrelik bir yol. Tepeden köylerden inen yağmur, dere daraltıldığı için yolu yuttu. Facia bu yüzden geldi. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, Peçenek tarafına servis atıyor. Sular birden taşınca Tatlar deresinin civarında, minibüste mahsur kalarak boğuluyor." dedi.

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