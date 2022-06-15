Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Üç bakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru cevap sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin veto kararını soran gazeteci 'Turkey' ifadesini kullandı.