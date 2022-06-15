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    • 15.06.2022 21:34
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili soru sorarken 'Turkey' ifadesini kullanan muhabiri "Türkiye demek istediniz heralde" diyerek uyardı. Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke ismi BM tarafından "Türkiye" olarak değiştirildi.

    Türkiye demek istediniz herhalde

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Üç bakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Soru cevap sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin veto kararını soran gazeteci 'Turkey' ifadesini kullandı.

    'TURKEY' DİYEN MUHABİRE UYARI

    Bunun üzerine muhabiri uyaran Çavuşoğlu "Türkiye demek istediniz heralde" dedi. Muhabir "Elbette" yanıtını vererek sorusunu 'Türkiye' diyerek yeniden sordu.
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    Haberler Güncel Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı: Türkiye demek istediniz herhalde
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