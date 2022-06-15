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    • 15.06.2022 21:53
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    • 15.06.2022 21:53
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    Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.

    Bakan Akar, Stoltenberg ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.



    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşen Akar daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

    Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı belirtildi.

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