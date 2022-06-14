Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi

Bakanlar, haftada 4 gün çalışılmasına ve ülke dışında çalışmak üzere göç etmek isteyenler için 5 yıllık ücretsiz izne yönelik iki öneriyi kabul etti.

Kabineden yapılan açıklamada, "Üç gün izni olan kamu sektörü çalışanları, ülkedeki üretimi artırmak için tarımsal çalışma yapmaya teşvik edilecek." ifadesine yer verildi.