Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında görüşme

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır.

BAKAN AKAR NATO KONUSUNDA KRİTİK MESAJLAR VERMİŞTİ

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Burada hitap eden ve kritik açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Ukrayna'daki mevcut krizin ortak savunma anlayışının önemini belirgin hale getirdiğine değindiği konuşmasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kriz dönemlerinde önemli liderlik gösterdiğini belirterek, Stoltenberg'i "zor zamanların kaptanı" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE NATO'NUN GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİKİ

İttifak içindeki en büyük ikinci orduya sahip Türkiye'nin, NATO'nun misyon ve operasyonlarına en çok asker katkısında bulunan ilk üç ülke arasında bulunduğunu, finansal katkı anlamında ise ilk sekiz ülke içinde yer aldığını aktaran Akar, NATO'nun 70 yıldır güvenilir bir müttefiki olan Türkiye'nin riskler ve tehditler karşısında her zaman kendine düşen görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

"Üyeler ne kadar güçlüyse ittifak da o kadar güçlüdür" diyen Akar, bazı müttefiklerin Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi alanındaki kısıtlamalarının kaldırılmasının önemine değindi.

NATO'nun önemli bir ittifak olduğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Bu ruhla hareket ederek, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin terör örgütleri, özellikle PKK/YPG ve FETÖ ile ilgili meşru güvenlik kaygılarını daha anlayışla karşılayacaklarına ve bunlara karşı hem söylemsel hem de aksiyon olarak sağlam bir duruş sergileyeceklerine inanıyoruz. NATO ve AB'nin ve diğer müttefiklerin, terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın örgütlenmesi, kaynak sağlaması ve propaganda faaliyetleri yapmasını engellemelerini beklemek hakkımızdır. Büyük bir küresel tehdit olmaya devam eden teröre karşı tetikte olmalıyız. Türkiye olarak, DEAŞ, El Kaide, PKK/YPG/PYD, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile kesintisiz bir şekilde hepsiyle aynı anda mücadele ediyoruz."