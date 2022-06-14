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    • Haberler
    • 14.06.2022 12:35
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    • 14.06.2022 12:35
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    Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi mi? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ne dedi, neden disipline sevk edildi? Tanju Özcan kimdir? İşte siyasi kariyeri...

    Son dakika haberine göre, son dönemde çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Tanju Özcan son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'adaylık' çıkışı yaparak "siyaset iddia işidir" demişti. Peki, Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? Tanju Özcan kimdir? Siyasi kariyeri...

    takvim.com.tr
    Tanju Özcan CHP’den ihraç edildi mi?

    CHP'nin dünkü MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Peki, Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? Tanju Özcan kimdir? İşte siyasi kariyeri...

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, Bolu Belediye Başkanı Özcan tarafından bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışların CHP Genel Merkezi tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

    Tanju Özcan'ın bu kapsamda pek çok kez sözlü olarak uyarıldığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

    "Ayrıca, bir kadın hemşerisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

        Süreç nasıl işleyecek?

        Tanju Özcan ile ilgili kararın henüz Yüksek Disiplin Kuruluna ulaşmadığı belirtildi. Kararın ulaşmasının ardından toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'dan konuyla ilgili savunmasını isteyecek. Özcan'ın savunmasını sunmasının ardından tekrar toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu, kararını açıklayacak.

        Kesin ihraç talebinin "tedbirli" olması nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engelleniyor.

        TANJU ÖZCAN KİMDİR

        Erken yaşamı ve kariyeri

        Tanju Özcan (d. 12 Aralık 1973, Mengen), Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.

        12 Aralık 1973 tarihinde her ikisi de öğretmen olan; Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Turnaköy'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.
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