Başkan Erdoğan'a sarılan Minik Derin'den duygulandıran sözler: O benim dedem gibi

Van ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlik buluşmaları gerçekleştirdi.
Etkinlik sırasında 6 yaşındaki Derin ile Başkan Erdoğan'ın bir araya gelişi izleyenleri duygulandırdı.
4 yaşından beri Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyleyen Derin o akşam yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Çok mutluyum onu görmenin hayalini kuruyordum ve gerçek oldu. 4 yaşından beri onu görmek istiyordum onu çok özlüyordum babama beni onu götür diyordum."
"SEN AĞLARSAN BEN DE AĞLARIM"
"Onu görünce mutluluktan ağladım benim dedem gibi. Sen ağlarsan ben de ağlarım dedi ve bana sarıldı. Bana bebek hediye etti. Ben bu anı hiç unutmayacağım."