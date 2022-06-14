TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyon için savaş pozisyonu aldı. Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi. Münbiç ve Tel Rıfat şehir merkezlerinde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
PKK/YPG uygulamalarını ve yönetimini protesto etmeye başladı. Şehirlerde gösterileri yasaklayan PKK/YPG militanları askeri operasyon öncesi iki şehirde de olağanüstü hal ilan etti. Şehirde yaşayan sivillere baskı uygulayan teröristler şehrin giriş-çıkış ve meydanlarında büyük kontrol noktaları kurdu. İşgal altında tuttuğu diğer bölgelerden Tel Rıfat ve Münbiç'e silah ve militan kaydırdı.