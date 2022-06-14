TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!



ABD VE PKK YİNE YAN YANA

Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik olası operasyonu gündemdeyken, ABD'li askerler YPG/ PKK'lı teröristlerle birlikte ortak devriye düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan ABD yine teröristlerle kol kola görüntülendi. Uluslararası haber ajansı AFP, ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle birlikte Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'ya bağlı bir köyde devriye gezdiği görüntüleri servis etti.



PKK'YI KORKU SARDI: SİVİLLERE BASKI YAPIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası operasyonu terör örgütü PKK/YPG içinde kaosa yol açtı. Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, terör örgütünün baskısına maruz kalıyor. Olası harekâtta kentlerde girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan PKK/YPG mensupları, her aileden bir kişiyi kendi saflarına alarak, şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazıları PKK/YPG'ye 1000 dolar rüşvet verip Halep'e gidiyor.