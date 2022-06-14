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    • Güncel
    • 14.06.2022 08:11
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    • 14.06.2022 08:23
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    TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!

    Son dakika haberi! Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi. TSK ve SMO, PKK/YPG terör hedeflerine düzenlenecek operasyon için savaş pozisyonu aldı. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazıları PKK/YPG'ye 1000 dolar rüşvet verip Halep'e gidiyor.

    TSK ve SMO askeri operasyon için hazır!

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyon için savaş pozisyonu aldı. Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi. Münbiç ve Tel Rıfat şehir merkezlerinde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

    PKK/YPG'li teröristler hendekler kazmaya devam ederken nüfusun büyük bir çoğunluğunun Araplardan oluştuğu Münbiç ve Tel Rıfat'ın bazı bölgelerinde halk terör örgütü militanlarına isyan bayrağı açtı.

    PKK/YPG uygulamalarını ve yönetimini protesto etmeye başladı. Şehirlerde gösterileri yasaklayan PKK/YPG militanları askeri operasyon öncesi iki şehirde de olağanüstü hal ilan etti. Şehirde yaşayan sivillere baskı uygulayan teröristler şehrin giriş-çıkış ve meydanlarında büyük kontrol noktaları kurdu. İşgal altında tuttuğu diğer bölgelerden Tel Rıfat ve Münbiç'e silah ve militan kaydırdı.

        8 BİN SİLAHLI TERÖRİST
        Bölgede tansiyon giderek yükselirken cephe hattının sıfır noktası görüntülendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Suriye Ordusu (SMO) savaşçıları PKK/YPG'nin 6 yıl önce işgal ettiği Münbiç kırsalında bulunan Boğaz Köyü'nün hemen karşısında bulunan Ulaşlı Köyü'nde 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Teröristlerle burun buruna nöbet tutan SMO savaşçıları ile teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. İşgal altındaki Boğaz Köyü'ne keskin nişancılar yerleştiren teröristler sürekli taciz ateşi açıyor. Sivillerin yaşamadığı Boğaz Köyü'nü PKK/YPG'liler cephanelik olarak kullanıyor. Teröristlerin bölgede çok sayıda hendek ve siper kazdığı görülüyor. Yerel kaynaklar, Tel Rıfat'ta 3 bin, Münbiç'te de 5 bine yakın silahlı YPG/PKK'lının bulunduğunu belirtiyor.


        ABD VE PKK YİNE YAN YANA
        Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik olası operasyonu gündemdeyken, ABD'li askerler YPG/ PKK'lı teröristlerle birlikte ortak devriye düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan ABD yine teröristlerle kol kola görüntülendi. Uluslararası haber ajansı AFP, ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle birlikte Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'ya bağlı bir köyde devriye gezdiği görüntüleri servis etti.


        PKK'YI KORKU SARDI: SİVİLLERE BASKI YAPIYOR
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası operasyonu terör örgütü PKK/YPG içinde kaosa yol açtı. Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, terör örgütünün baskısına maruz kalıyor. Olası harekâtta kentlerde girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan PKK/YPG mensupları, her aileden bir kişiyi kendi saflarına alarak, şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazıları PKK/YPG'ye 1000 dolar rüşvet verip Halep'e gidiyor.

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        Haberler Güncel TSK ve SMO askeri operasyon için hazır: Eller tetikte gözler terör mevzilerinde!
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