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    • 13.06.2022 12:49
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    İstanbul'da 'torbacılar' toplandı! 162 gözaltı

    İstanbul genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. 162 kişi gözaltına alındı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İstanbul’da ’tobacılar’ toplandı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    162 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi.

    Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da 'torbacılar' toplandı! 162 gözaltı
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