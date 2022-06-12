Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.
Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
"UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ"
Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 5 aylık yolculuğu sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını, performans ve yörünge testlerini başarıyla tamamlandığını dile getirerek 14 Haziran'da Türksat 5B'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını bildirdi.
Bu heyecanı ve mutluluğu yediden yetmişe her yaştan 84 milyon vatandaşla paylaşacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisi. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.