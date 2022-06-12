Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek "Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.