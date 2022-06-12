AFAD sel, heyelan uyarısı nedir? Iphone AFAD uyarı mesajı son dakika ne anlama geliyor? AFAD uyarı mesajı nedir? ACİL durum...

AFAD'dan tüm vatandaşlara acil durum koduyla mesaj gönderildi. Mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 acil çağrı merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi. Peki, AFAD uyarı mesajı nedir? AFAD heyelan uyarısı nedir? Iphone AFAD uyarı mesajı son dakika ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!
AFAD'dan tüm vatandaşlara acil durum koduyla mesaj gönderildi. İşte mesajda yazanlar:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.
Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.
NEDEN MESAJ GÖNDERİLDİ?
37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
UYARILAR NASIL KAPATILIR?
"Hayati uyarı bildirimi" çubuğunu kapatırsanız bu acil durum uyarıları telefonunuza gelmez.
Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;
Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;
Orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim yerlerinin boşaltılması konusunda yapılacak uyarılar;
Yoğun yağışlar sonrasında barajlarda meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;
Sanayi bölgelerinde üretilen, kullanılan, depolanan veya başka bölgelere sevk edilen tehlikeli ve toksik endüstriyel maddelerden kaynaklanan kaza ve sızıntılar nedeniyle meydana gelebilecek tehlike durumunda etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;
Bulaşıcı İnsan ve hayvan hastalıkları konusunda yapılacak uyarı ve karantina uygulamaları,
Nükleer ve radyolojik kaza ve tehlike durumu nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek radyasyon doz oranları konusunda yapılacak uyarılar; gibi halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne aktarılıyor.