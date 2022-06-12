CHP'li Muğla Belediyesi ecdat yadigarı tarihi eseri restore adı altında gecekonduya çevirdi

Datça'daki Çeşmeköy Camii'ne belediyenin eli değdi. Restorasyon sonunda bitti. Fakat ortaya çıkan yapı hiçbir şeye benzemedi.







Başkan Gürün, 'Mirası koruyoruz' diye övünmek istedi. CHP'liler bile tepki gösterdi: Bu kadar da ucuz olamaz. Bir de kat çıksaydınız!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN