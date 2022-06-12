Datça'daki Çeşmeköy Camii'ne belediyenin eli değdi. Restorasyon sonunda bitti. Fakat ortaya çıkan yapı hiçbir şeye benzemedi.
Başkan Gürün, 'Mirası koruyoruz' diye övünmek istedi. CHP'liler bile tepki gösterdi: Bu kadar da ucuz olamaz. Bir de kat çıksaydınız!
- Güncel
- 12.06.2022 Gazete
CHP'li Muğla Belediyesi ecdat yadigarı tarihi eseri restore adı altında gecekonduya çevirdi
Muğla Belediyesi Datça'daki camiyi restore etti. Ecdat yadigarı tarihi eseri gecekonduya çevirdi. Başkan Gürün'ün “Mirası koruyoruz” sözü ise tepki çekti.
Datça'daki Çeşmeköy Camii'ne belediyenin eli değdi. Restorasyon sonunda bitti. Fakat ortaya çıkan yapı hiçbir şeye benzemedi.