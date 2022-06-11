CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşmeköy Camii restorasyonu olay oldu! Osman Gürün'e tepki üstüne tepki...

CHP'li belediyeler vatandaşa yeni bir eser kazandırmak yerine olana eserleri de restorasyon adı altında tanınmaz bir hale getiriyor.

OSMAN GÜRÜN'DEN TEPKİ ÇEKEN RESTORASYON PAYLAŞIMI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

"NEYDİ NE OLDU"

Caminin 'öncesi' ve 'sonrası' görüntülerini paylaşan Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

GÜRÜN TEPKİ ÇEKTİ

Gürün'ün paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.