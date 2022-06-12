Başkan Erdoğan'ın İzmir programı CHP'yi karıştırdı! CHP Konak İlçe Başkanlığından skandal

Geçtiğimiz Perşembe günü Efes 2022 tatbikatına katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte İzmir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra da partisinin il danışma kurulu toplantısına katıldı. İddiaya göre; Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gaziemir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu'na CHP delegesi ve üyesi olan muhtarlar da katıldı.

İLÇE BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre fotoğraflardan tek tek tespit edilen muhtarlarla ilgili CHP Konak İlçe Örgütü'ne şikayetler geldi. İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından şikayetler üzerine hemen harekete geçerek AK Parti programına katılım sağlayan muhtarları tespit etti. Edinilen bilgiye göre Küçükoğullarından, AK Parti programında olduğu tespit edilen parti üyesi birçok muhtarı dün ilçeye çağırarak hepsiyle görüşme yaptı.

*Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından

SAVUNMA İSTEDİ İDDİASI

Küçükoğullarından'ın AK Parti programına katılım sağlayan parti üyesi muhtarlardan savunma istediği yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Muhtarlar dün Konak İlçe Başkanlığı'na çağrılarak Cumhurbaşkanın programına neden katıldınız denilerek sözlü olarak savunma istendiği öne sürüldü.

GİTMELERİ NE KADAR DOĞRU?

Konuyla ilgili İzmir'de faaliyet gösteren yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Konak CHP İlçe Başkanı Küçükoğullarından iddiaları doğruladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükoğullarından; "Giden muhtarlar varmış. Ben muhtarla özel bir görüşmek yapmak istedim. Neden gittiler? Doğru düşünelim. Partili muhtarlarımızı çağırdım ama zaten birçoğu gelmedi. Cumhurbaşkanının mitingine katılmak CHP'li açısından doğru mu? Kimse bir açıklama yapmadı. Savunma almadım. Neden gittiler? Ne istediler? Bizim yapamadığımız neyi yaptılar? İlçe başkanı olarak yetkilerimi kullanacağım ve sonra il başkanımla görüşürüm. Yetkilerimi dibine kadar kullanmayı seven biriyim. Beni ve partimi ilgilendiren bir olay varsa o zaman il başkanıma danışırım. Muhtarları disipline vermeyi düşünmüyorum" dedi.

Yaşananlar siyaset kulislerinde "CHP İzmir'de bu da oldu" yorumlarına neden oldu.