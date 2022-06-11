Yunanistan Türkiye’yi tehdit ederken susan Ekrem İmamoğlu’ndan Türkiye tepki koyunca skandal açıklamalar!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ve Avrupa'nın gazlamasıyla Türkiye'ye karşı provkasyonunun dozunu artırırken, Dışişleri Bakanlığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca kez Yunanistan'ı provokasyondan uzak durması için uyardı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'ın adaları hukuksuz bir şekilde silahlandırmasına ve ABD'nin üslerinin sayısını artırmasına ses çıkarmazken Türkiye'nin Yunanistan'a karşı net tavır koymasından rahatsız oldu.
"SESİMİZ SAVAŞ İSTEYENLERİN SESİNİ BASTIRSIN"
Türkiye'yi her fırsatta tehdit eden Yunanistan için kardeşlik mesajı veren İmamoğlu tepkilere neden oldu. 'Göç Senfonisi - Karanlık Sular' adlı eserin dünya prömiyerine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Kendimiz için ne istiyorsak komşumuz için aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi, hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.
İşte o tepkilerden bazıları;
CHP'Lİ YALIM ERALP'TAN SKANDAL ADALAR ÇIKIŞI
Öte yandan CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp de Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza atmıştı.
CHP rozeti geçtiğimiz yıl Eylül ayınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Eralp, Ege'deki adaların Yunanistan'ın olduğunu iddia ederek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini söyleyerek skandala imza attı.
CHP'li emekli büyükelçi şu skandal ifadeleri kullandı:
"Çok iddialar var Adaların egemenliği şartlı verildi şeklinde... Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Çünkü efendim diyoruz ki; Efendim o adayı saymadı Lozan'da bu adayı saymadı... Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsür ada ve adacık var. Şimdir bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."
YUNAN MEDYASI MANŞETLERE TAŞIDI
Eralp'in skandal ifadeleri Yunan basınının manşetlerinde yer aldı. Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." başlıklarını attı.