SON DAKİKA: Van Tuşba'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.02'de yerin 6.95 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.