Son dakika Aydın deprem! Aydın’da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!

Son dakika Aydın'da deprem meydana geldi...
Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına cevap arıyorlar. İşte, 10 Haziran 2022 Cuma son depremler listesi...
KANDİLLE SON DEPREMLER!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.06.10 21:10:24 38.8295 43.5580 5.0 -.- 2.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.06.10 20:59:51 34.8750 33.8905 30.5 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.10 20:39:29 37.8878 27.9453 3.9 -.- 1.6 -.- ASAGIKAYACIK-(AYDIN) İlksel
2022.06.10 20:22:16 37.9132 26.8722 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.10 20:07:53 35.0635 33.9535 10.2 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel
2022.06.10 19:31:17 38.8313 26.7778 12.1 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.10 17:56:39 37.6538 35.5712 5.3 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.06.10 17:52:37 37.8745 27.9233 5.3 -.- 1.9 -.- PINARDERE-(AYDIN) İlksel