Son dakika Aydın deprem! Aydın’da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!

Son dakika Aydın'da deprem meydana geldi...

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına cevap arıyorlar. İşte, 10 Haziran 2022 Cuma son depremler listesi...