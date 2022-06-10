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    • Güncel
    • 10.06.2022 21:43
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    • 10.06.2022 21:48
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    Son dakika Aydın deprem! Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!

    Son depremler listesi güncel olarak takip ediliyor. Deprem ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntıların şiddeti, nerede olduğu, saat kaçta gerçekleştiği ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!

    takvim.com.tr
    Son dakika Aydın deprem! Aydın’da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!

    Son dakika Aydın'da deprem meydana geldi...

    Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına cevap arıyorlar. İşte, 10 Haziran 2022 Cuma son depremler listesi...

    KANDİLLE SON DEPREMLER!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.06.10 21:10:24 38.8295 43.5580 5.0 -.- 2.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
    2022.06.10 20:59:51 34.8750 33.8905 30.5 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.06.10 20:39:29 37.8878 27.9453 3.9 -.- 1.6 -.- ASAGIKAYACIK-(AYDIN) İlksel


    2022.06.10 20:22:16 37.9132 26.8722 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.06.10 20:07:53 35.0635 33.9535 10.2 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel
    2022.06.10 19:31:17 38.8313 26.7778 12.1 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.06.10 17:56:39 37.6538 35.5712 5.3 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
    2022.06.10 17:52:37 37.8745 27.9233 5.3 -.- 1.9 -.- PINARDERE-(AYDIN) İlksel


        2022.06.10 17:44:58 39.8770 28.8497 0.0 -.- 1.2 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
        2022.06.10 17:07:26 38.8460 43.4613 1.7 -.- 2.5 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
        2022.06.10 16:48:02 36.6290 36.3063 13.3 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2022.06.10 16:12:39 39.6977 39.8428 1.0 -.- 2.1 -.- KUREYSLI SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel


        2022.06.10 15:22:09 36.1240 31.4037 18.8 -.- 3.6 3.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.06.10 15:02:57 39.5590 39.9125 1.4 -.- 2.4 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
        2022.06.10 14:40:40 37.0220 29.5220 19.3 -.- 2.0 -.- CATAK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
        2022.06.10 14:32:50 38.8410 43.4688 13.1 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
        2022.06.10 14:03:39 38.8963 43.4450 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika Aydın deprem! Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika depremler!
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