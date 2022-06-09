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    • 10.06.2022 06:18
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    • 10.06.2022 06:18
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    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Son dakika haberi! Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    221 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

    Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

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    Haberler Güncel Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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