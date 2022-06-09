Sosyal medya yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda





İnsanların habere ulaşmak için sosyal medyayı kullandığını, gelişmelerin, sosyal ve hukuki problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Yıldız, temel hak ve özgürlükleri korumanın devletin görevi olduğunu vurguladı.

"YENİ BİR DÜZENLMEYE İHTİYAÇ VAR"



Yıldız, dinamik olan bu süreci yönetebilmek için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. İnternetin veri paylaşımında kontrol edilmesi zor bir güç doğurduğunu söyleyen Yıldız, kültür, finans, sosyal alan, siyasette yalan ve yanıltıcı bilgi yaymanın toplum hayatında ciddi hasarlara sebep olduğunu kaydetti.