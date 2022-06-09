İstanbul Emniyeti'nden nefes kesen operasyon! Kod adı: Davetiye! 71 kişilik çete çökertildi! Piyasa değeri 20 milyon lira!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirdikleri kaçak sigaraları Güney Doğu İlleri'nden kamyonlarla ve tırlarla İstanbul'a getiren bir şebekeyi tespit etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Şebeke üyelerinin; İstanbul'un farklı ilçelerinde kiraladıkları "Depo" görünümlü adresleri sigara imalathanelerine dönüştürdükleri, kaçak sigara imalatını söz konusu adreslerde yaptıkları ve kaçak tütün ile kaçak sigaraları satarak piyasaya dağıttıkları saptandı.
Şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında polislere yakalanmamak için kaçak tütün ürünlerini "Davetiye" olarak kodladıkları belirlendi.