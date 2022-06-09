Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği

Avrupa Birliği'nin (AB) "yeni gıda" düzenlemelerine uyum kapsamında, moleküler yapısı değiştirilmiş olanları da içine alan gıda mevzuatı hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğine göre, 2022'ye kadar Türkiye'de olmayan yeni gıdalar (novel food) piyasaya arz edilebilecek. Bu gıdaların bilimsel olarak insan sağlığına zararlı olmaması, güvenilirlik riski oluşturmaması şartı istenecek. Yeni gıda olarak listeye eklenmesi öngörülen gıda bir başkasının yerine kullanılabilecek.