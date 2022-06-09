Milli Hızlı Tren kaç yolcu taşıyacak? Tasarımı bu yıl tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tren setlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.
KAÇ YOLCU TAŞIYACAK?
Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi yürütülüyor. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında ve 8 araçtan oluşacak "Milli Hızlı Tren Seti"nin yapılması öngörülüyor. Söz konusu tren seti 582 yolcu kapasitesine sahip olacak.
Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor.
Projede tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı.
MİLLİ BANLİYÖ ARACI PROJESİ İLERLİYOR
İthalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığını sağlamak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla geçen yıldan itibaren Milli Banliyö Projesi çalışmalarına da odaklanıldı.
Proje kapsamında tasarlanıp üretilecek her bir dizi, 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacak. Projede endüstriyel tasarım, konsept tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken detay tasarım süreci ile ekipman tedarik ve üretim çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarımı, temini ve montajına yönelik ihaleyi kazanan TÜRASAŞ ile sözleşme imzalanmıştı.
Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile TCMS geliştirilmesi ve üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlandı. Projede tasarım, tedarik ve alt komponent bazında üretim çalışmaları sürdürülüyor.