Milli Hızlı Tren kaç yolcu taşıyacak? Tasarımı bu yıl tamamlanacak

KAÇ YOLCU TAŞIYACAK?

Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi yürütülüyor. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında ve 8 araçtan oluşacak "Milli Hızlı Tren Seti"nin yapılması öngörülüyor. Söz konusu tren seti 582 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor.

Projede tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı.

MİLLİ BANLİYÖ ARACI PROJESİ İLERLİYOR

İthalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığını sağlamak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla geçen yıldan itibaren Milli Banliyö Projesi çalışmalarına da odaklanıldı.