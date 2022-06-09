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    • 09.06.2022 09:20
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    Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun ilk gününde 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar ve 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    Eren Abluka-15 Operasyonu başladı!

    İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlatıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" narko terör operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.

        Operasyonun ilk gününde,
        Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;
        -(3) adet AK-47 piyade tüfeği,


        -El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,
        -(989) kg toz esrar,
        -(62) kg kubar esrar,
        -(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur

            TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi
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