Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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