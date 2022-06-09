Başkan Erdoğan İsveç'e yine ayarı verdi: İsveç PKK/YPG’lilerin cirit attığı bir ülke konumunda

Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile Külliye'de düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/ PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta hatta bunların kendi parlamentoları içinde teröristler var. Biz bunlara 'buyurun devam edin' diyemeyiz, 'buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz" diye konuştu.