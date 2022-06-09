Başkan Erdoğan İsveç'e yine ayarı verdi: İsveç PKK/YPG’lilerin cirit attığı bir ülke konumunda

Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile Külliye'de düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/ PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta hatta bunların kendi parlamentoları içinde teröristler var. Biz bunlara 'buyurun devam edin' diyemeyiz, 'buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz" diye konuştu.
ÜSLER RUSYA'YA KARŞIYMIŞ, YEMEZLER
Erdoğan şöyle devam etti: 5 artı 4, 9 Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu: 'Rusya'ya karşı...' Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri isimlerini vermeyeceğim ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar.