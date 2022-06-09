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    • 09.06.2022 09:30
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    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 28 şüpheli yakalandı

    Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Toplam 150 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese giden polis ekipleri, açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı
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