Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, bazı yollar göle döndü, evleri su bastı ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Çankaya ve Keçiören ilçelerinde evleri su bastığı öğrenildi. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
KORKMAZ: "BURASI 3 AYDA BİR ÇÖKÜYOR"
Ankara'nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cadde'si üzerinde yağmur suları nedeni ile yol saat öğle sıralarında çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Alpaslan Korkmaz, yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturduğunu belirterek, "Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı" dedi.