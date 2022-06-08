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    • 08.06.2022 17:20
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    • 08.06.2022 17:22
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan peş peşe kritik temaslar: Libya, Kamerun, Kırgızistan ve Ruanda...

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Efes 2022 kapsamında önemli temaslar yaptı. Akar peş peşe Libya, Kamerun, Kırgızistan ve Ruanda Savunma Bakanları ile görüştü.

    Peş peşe önemli temaslar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ve Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ile ayrı ayrı görüştü.


    Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe

    Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen 4 bakan ile ayrı ayrı görüştü.


    Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov

    Görüşmelerde, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


    Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo
        Etnospor
        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan peş peşe kritik temaslar: Libya, Kamerun, Kırgızistan ve Ruanda...
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