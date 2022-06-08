Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan peş peşe kritik temaslar: Libya, Kamerun, Kırgızistan ve Ruanda...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ve Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ile ayrı ayrı görüştü.



Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe



Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen 4 bakan ile ayrı ayrı görüştü.