Lavrov Ankara'da ABD'yi teröre destek vermekle suçlarken Rusya devlet kanalı RT terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı





RUS DEVLET KANALINDA PKK PROPAGANDASI

Tüm bunlar yaşanırken, Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşılarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.