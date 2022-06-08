Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.06.2022 17:48
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    • 08.06.2022 18:11
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    Lavrov Ankara'da ABD'yi teröre destek vermekle suçlarken Rusya devlet kanalı RT terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'ya dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov, ziyaretinde ABD'yi terör örgütlerine destek vermekle suçlarken, Rusya devlet kanalı RT, YPG/PKK elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i yayına çıkartarak propaganda yaptırdı. Söz konusu yayında Türkiye'nin operasyonunun engellenmesi istendi.

    Rus devlet kanalı terörist elebaşını yayına çıkardı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı ve buna bağlı sorunların yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenledi.



    RUSYA, TÜRKİYE'DE ABD'Yİ SUÇLADI!
    Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin olası askeri harekatına ilişkin soru üzerine de "Türk dostlarımızın sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" deyip ABD'yi suçladı.

    Washington yönetiminin terör örgütlerini beslediğini söyledi.



    RUS DEVLET KANALINDA PKK PROPAGANDASI
    Tüm bunlar yaşanırken, Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşılarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.
        Etnospor
        Haberler Güncel Lavrov Ankara'da ABD'yi teröre destek vermekle suçlarken Rusya devlet kanalı RT terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı
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