Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: Somut adımların atılması lazım

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile de bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ve bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması lazım." dedi.

Stoltenberg'in, Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarını davet etme fikrini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama biz önce bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Çavuşoğlu mevkidaşı Hoekstra ile ikili ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını kaydederek, "Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara çıktı. Biz önce 15 milyar, daha sonra 20 milyar dolara çıkabileceğimize inanıyoruz." dedi.

İki ülkenin karşılıklı doğrudan yatırım miktarlarının da arttığına ve toplamda 50 milyar dolara ulaştığına işaret eden Çavuşoğlu "Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım miktarı 27 milyar dolar civarında. Türkiye'nin de Hollanda'da yatırımı 17 milyar dolar civarında. Dolayısıyla ekonomik iş birliğimizi daha da geliştireceğiz bunun için Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hollanda'ya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı için de tarih önerilerinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında Kovid-19 salgını sonrasında artış yaşandığını belirterek "Bu sene 1 milyon Hollandalı turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerine yer verdi.