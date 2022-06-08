Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: Somut adımların atılması lazım

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci devam ederken terör örgütü PKK'nın Avrupa başkentlerinde gösteri ve propagandasına devam etmesine ve yaklaşan NATO liderler zirvesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG'nin terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sanırım onlar da bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşılar, bunun arkasında kim varsa." yanıtını verdi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebine ilişkin ortaya koyduğu tavrın gerekçelerini herkesin, NATO müttefiklerinin bildiğini belirterek Türkiye'nin tüm platformlarda tavrını gerekçeleriyle açıkladığını ve söz konusu ülkelerde teröre verilen desteği delilleriyle ortaya koyduğunu söyledi.
Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin Ankara'ya geldiğini, Türkiye'nin endişe ve beklentilerini yazılı bir şekilde de ilettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg'in kabine şefi de (NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen) buradaydı dün. O toplantıda da arkadaşlarımız kendilerine Türkiye'nin düşüncelerini ve beklentilerini anlattı. Biz bir taraftan bu konuda kararlılığımızı sürdürürken diğer taraftan diyalog ve müzakereleri de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile de bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ve bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması lazım." dedi.
Stoltenberg'in, Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarını davet etme fikrini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama biz önce bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
"TİCARET HACMİMİZİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"
Çavuşoğlu mevkidaşı Hoekstra ile ikili ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını kaydederek, "Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara çıktı. Biz önce 15 milyar, daha sonra 20 milyar dolara çıkabileceğimize inanıyoruz." dedi.
İki ülkenin karşılıklı doğrudan yatırım miktarlarının da arttığına ve toplamda 50 milyar dolara ulaştığına işaret eden Çavuşoğlu "Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım miktarı 27 milyar dolar civarında. Türkiye'nin de Hollanda'da yatırımı 17 milyar dolar civarında. Dolayısıyla ekonomik iş birliğimizi daha da geliştireceğiz bunun için Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Hollanda'ya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı için de tarih önerilerinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.
Çavuşoğlu, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında Kovid-19 salgını sonrasında artış yaşandığını belirterek "Bu sene 1 milyon Hollandalı turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerine yer verdi.