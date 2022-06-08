KONDA araştırma şirketi kimin? Tarhan Erdem kimdir, nereli? Tarhan Erdem neden öldü, hastalığı neydi?

Tarhan Erdem hakkında aramalar hız kazandı. Eski siyasetçi, Araştırmacı ve Yazar Tarhan Erdem 89 yaşında yaşamını yitirdi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, 1933 yılında Bartın Kurucaşile'de doğdu. 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kuran Tarhan Erdem 1977 yılında ise kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Peki, Tarhan Erdem kimdir, nereli? Tarhan Erdem neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!
Eski siyasetçi, Araştırmacı ve Yazar Tarhan Erdem 89 yaşında yaşamını yitirdi. 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kuran Tarhan Erdem 1977 yılında ise kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Erdem, bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Eski Bakan Tarhan Erdem ayrıca öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.
TARHAN ERDEM KİMDİR?
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, 1933 yılında Bartın Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.