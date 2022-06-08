KONDA araştırma şirketi kimin? Tarhan Erdem kimdir, nereli? Tarhan Erdem neden öldü, hastalığı neydi?

Eski siyasetçi, Araştırmacı ve Yazar Tarhan Erdem 89 yaşında yaşamını yitirdi. 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kuran Tarhan Erdem 1977 yılında ise kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Erdem, bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Eski Bakan Tarhan Erdem ayrıca öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.