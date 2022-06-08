Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar: Sığınmacılar, dar gelirliler, sosyal medya ve 6'lı masa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anketler ve sosyal medya ile oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına meydan okuyarak, "Twitter, cıvıtır. Sosyal medya ile iktidar olunmaz. Biz millete bakarız" mesajını verdi. AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampının son gününde Başkan Erdoğan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı:
SEÇİM HAZIRLIKLARI
Bu ülkeyi yönetmek o kadar kolay değil. Siz bakmayın 6'lı masa şöyleymiş böyleymiş dediğine. Kuraklık oldu, ardından salgın, sonra Rusya-Ukrayna krizi.
Tüm bunlara rağmen biz yatırımlara devam ettik, çarklar döndü. Evet dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkâr edecek değiliz. Ama bu kesimlerle ilgili de gereken adımlar atılacak.