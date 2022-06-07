MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, iradesi, heyecanı olmayan, yalan, riya, istismardan başka sermayesi kalmayan, sorunlara başka başkentlerden bakanların maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlatıyoruz.

2023 MESAJI: ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR

2023 yılında yapılacak genel seçimlere hazırlanıyoruz. Derviş sabrıyla, akıncı cesaretiyle milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. Siyasetimizi küçümseyenlere, kamuoyu araştırmalarıyla itibar suikastı yapanlara diyorum ki, sizler bizi hafife alacaksınız günü geldiğinde ağırlığınız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız.



ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ: AYAKLARIMIZ ALTINDA PASPASTIR

Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için bekleyenlere Türk milleti gününü gösterecektir. Cumhur sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur başkanını seçecek o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir. MHP, önüne bakıyor mücadelesine odaklanıyor, Cumhur İttifakı Türkiye'yi büyütme ve yükseltme amacına giriyor. Gerçek anketi yapacak olan millettir.

6'LI İTTİFAK MASASINA: BU MASA KİFAYETSİZLİĞİN MASASIDIR

Henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. Bu masa kinin, kirin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bu masa zilletin mayalandığı zararlı kımıl masasıdır. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Umudumuz millettir.

İlkeli, milli ve dürüst siyaset sorunların aşılmasında yegane imkan, asıl fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması elbette düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası Cumhur'un iradesiyle çizilecektir. Bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığının kuşatması kırılacaktır. Hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık bir mücadelenin içindedir. Fiyat etiketlerini yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.

HAYAT PAHALILIĞI: TÜRKİYE DARBOĞAZDAN ÇIKACAKTIR

Gıda, enerji, akaryakıt fiyatlarında dengesizliklerin ekonomik bir temeli ve makul ve meşru nedeni yoktur. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın kazancına musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Fiyatların artışı konusunda ajan gibi faaliyet içinde olanların lekeli varlığı inkar edilemez.

Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır. 2022 ilk çeyreği GSYİH yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir.

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