Suriye sınırında silah sesleri! A Haber'in yayını sırasında PKK/YPG'li teröristlerden taciz ateşi

TEL RIFAT NASIL KURTARILACAK?

Atagündüz Kurşun: Fırtına öncesi sessizliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kilometrelerce uzunluğunda siperler kazılmış durumda. Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı. Muhtemel bir Tel Rıfat operasyonunda ilk müdahale edilecek noktalardan birisi Şeyh İsa köyü olacak. Terör örgütüne ait binaların karargah olarak kullanıldığı görülüyor. O bölgeden kaçan yaklaşık 6 bin kişi Mare'de yaşamını sürdürüyor. Onlar da evlerine dönebilmek için yapılacak operasyonu dört gözle bekliyor.