Kilit ülke Türkiye! 9 ülkeden bakan gelecek

Çavuşoğlu'nun saydığı bakanlar arasında Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek olanlar da var, dünya açısından önemli konuları görüşmeye gelenler de.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN-TÜRKMENİSTAN ÜÇLÜ TOPLANTISI YAPILACAK
Gelecek hafta başlayacak ziyaret maratonunda Türkiye'ye gelecek ilk konuk bakan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan olacak. Abdullahiyan'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaretin gerçekleşeceği 6 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek.
Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak. İran, Hollanda ve Almanya dışişleri bakanlarından Türkiye'ye ilk resmi ziyaret Türkiye, 7 Haziran'da ise Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi ağırlayacak. 8 Haziran'da ise Türkiye-Hollanda Konferansı (Wittenburg) kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak. Göreve ocak ayında gelen Hoekstra'nın bu ziyareti Abdullahiyan gibi Türkiye'ye düzenlediği ilk ilk resmi ziyareti olacak.
LAVROV, KARADENİZ'DE GÜVENLİ KORİDORU GÖRÜŞMEYE GELECEK
Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre 8 Haziran, dünya açısından da önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.